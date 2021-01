Der Öko-Robo-Advisor Vividam hat die Gebühren gesenkt

Das neue Jahr beginnt gut für Anleger von Vividam. Der nachhaltige Robo-Advisor Vividam nimmt seit 1. Januar 2021 einen geringeren Gebührensatz.

Wer sein Geld nachhaltig anlegen möchte und sich um nichts kümmern möchte, kann auf spezielle Robo-Advisors setzen. Einer dieser nachhaltigen Vorreiter ist Vividam. Der Anbieter hat Anfang 2021 die Kosten für den Dienst gesenkt. Seither wird eine All-in-Gebühr in Höhe von 0,99 Prozent im Jahr fällig. Zuvor wurden noch 1,18 Prozent erhoben. Bei Vividam gibt es keine versteckten Kosten, Ausgabeaufschläge oder sonstige Provisionen. Die All-in Gebühr wird Kunden quartalsweise in Rechnung gestellt und belastet und ist die einzige Einnahme von Vividam. Neben der All-in Gebühr fallen noch jährliche Produktkosten zwischen 1,31 und 1,85 Prozent an – abhängig von der gewählten Strategie.