Der optimale Weg zum Markteinstieg in Aktien

Aktien sind jetzt so billig wie seit Jahren nicht mehr. Was ist der optimale Weg zum Markteinstieg, um nicht später bei wieder steigenden Märkten an der Außenlinie zu stehen?

Gerade einmal 9,7 Millionen Bundesbürger waren laut dem Deutschen Aktieninstitut in Aktien und Aktienfonds investiert. Das entspricht gerade einmal jedem siebten Deutschen über 14 Jahre. Rund 660.000 Aktienbesitzer trennten sich vergangenes Jahr von ihrem Engagements in Unternehmenstitel. Die Gründe dürften dabei vielfältig sein: zunehmende Warnungen vor einem drohenden Börsencrash, wie derzeit geschehen, Ankündigungen einer Finanztransaktionssteuer oder auch der Erwerb einer eigenen Immobilie, für die das Ersparte eingesetzt wurde. Der überwiegende Teil setzt jedoch trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase wie in früheren Jahren auf das gute alte Sparbuch oderTagesgeldkonten, mit denen unter Abzug der Inflationsrate Realzinsverluste erzielt wurden. Den deutlich steigenden Aktienkursen der vergangenen Jahre schauten sie nur von der Außenlinie zu, einen Einstieg wagten sie nicht mehr, da sie den Zug bei bereits deutlich gestiegenen Kursen für abgefahren erachteten.

Winterschlussverkauf bei Aktien-ETFs – Chancen zum Markteinstieg jetzt nutzen!