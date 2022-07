Der Sommer ist generell günstig für Aktien

Im Sommer ist meist die Laune etwas besser. Laut Börsenhändler Graham Burnside sind Aktien in den warmen Monaten häufig günstig zu haben.

Das derzeitige makroökonomische und Marktumfeld ist eindeutig nicht dazu angetan, Risiken einzugehen, und wir haben dies in der Vergangenheit sehr deutlich gemacht, wobei wir insbesondere unsere hohe Cash-Allokation erwähnten, die als Diversifikator eingesetzt wird. Wir glauben, dass wir gerade in ein Phase des „rückläufigen Wachstums“ eingetreten sind, das in der Regel mit einer mäßigen Risikobereitschaft der Anleger einhergeht. Dieses schwierige Umfeld wird noch katastrophaler durch die Tatsache, dass die Zentralbanken, insbesondere die Fed und die EZB, nun offiziell auf dem Pfad des Inflationskriegs wandeln: „Whatever it takes“ gilt nicht mehr für die Unterstützung der Märkte und der Wirtschaft, sondern für den Kampf gegen steigende Kosten und Inflationsdruck. Diese beiden Faktoren haben ein Marktumfeld geschaffen, das durch einen deutlichen Pessimismus und Abwärtstrends gekennzeichnet ist: Die Stimmung ist ein weiterer Markttreiber, den wir im Laufe des Jahres verloren haben. Schließlich gaben die gestiegenen geopolitischen Risiken dem schwarzen Bild den letzten Schliff. Ist wirklich alles so negativ? Hier sind drei Punkte, die den verbliebenen Bullen etwas Trost spenden könnten – wir sind uns bewusst, dass es nicht mehr viele sind.