Der Zinseszins - so lässt du dein Geld für dich arbeiten

Zinseszins: Mit 100 Euro zu mehr als 60.000 Euro

Rechnen wir das am besten an einfachen Beispielen durch. Nehmen wir an, du investierst pro Monat 100 Euro regelmäßig in einen Sparplan, ohne dass du Eigenkapital eingesetzt. Nehmen wir weiter an, dass du 5,5 Prozent Rendite pro Jahr erreichst. Wie komme ich auf 5,5 Prozent? Ganz einfach. Schon ein vergleichsweise simpler ETF wie ein MSCI All Country oder MSCI World bringt im Schnitt langfristig 7,5 Prozent Rendite pro Jahr. Davon ziehen wir die Inflation ab. Die lag in den vergangenen 20 Jahren in Deutschland bei sage und schreibe nur 1,5 Prozent. Ja, so wenig! Sind wir aktuell deutlich drüber, wir denken aber langfristig. Bei 2,0 Prozent Inflation sind 5,5 Prozent Verzinsung also absolut realistisch.

Zeitraum in Jahren Einzahlungen in € Verzinsung in € Endkapital in € vor Steuern 10 12.000 3.951 15.951 20 24.000 19.563 43.563 25 30.000 34.204 64.204

Durchhalten ist das Wichtigste

Du siehst, aus schon überschaubaren Beträgen wird ein kleines Vermögen. Das Wichtigste ist durchzuhalten. Ein Tipp: Sparpläne werden am häufigsten mit ETFs in Verbindung gebracht. Aber es gibt Sparpläne auf so ziemlich alles – von Aktien bis Krypto-Währungen. Du solltest das auswählen, was zu deiner Strategie passt. Mit noch wenig Erfahrung an der Börse sind ETFs auf breit gestreute Indizes aber ein guter Einstieg.