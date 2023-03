Autor Redaktion

Antje Erhard

|

27. Juni 2022 Börse im zweiten Halbjahr: Was bewegt die Finanzmärkte? Teil 1

Katastrophale Halbjahresbilanz an den Aktienmärkten: Der S&P 500 in New York steuert auf das schlechteste Börsenhalbjahr seit 1932 zu. Der DAX erleidet das schwächste Halbjahr seit der Finanzkrise. Worauf kommt es für die Finanzmärkte im zweiten Halbjahr an?