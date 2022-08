Deshalb ist die Tracking Difference so wichtig für deine Rendite

Das Investieren in ETFs ist grundsätzlich ganz einfach und wesentlich unkomplizierter, als ein Depot aus lauter Einzelaktien zu managen. Doch ein paar Dinge gibt es dennoch zu beachten, um die optimale Rendite rauszuholen. Dazu gehört die Tracking Difference.

ETFs zielen darauf ab, einen Index exakt nachzubilden, also die gleiche Rendite zu erzielen. Erzielt ein Index wie der Dax ein Plus von fünf Prozent, erwarten ETF-Anleger die gleiche Rendite. Davon müssen allerdings noch die Gesamtkosten (TER) des ETFs abgezogen werden. Beträgt die TER 0,5 Prozent, erzielt der ETF in diesem Beispiel eine Nettorendite von 4,5 Prozent. So zumindest die Theorie.