Deshalb solltest du Tech-Aktien trotz verkorkstem Jahresstart nicht abschreiben

Notenbanken haben Aktien alternativlos gemacht

Dabei dürfte vor allem die Angst vor den Folgen einer deutlich strengeren Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed als der entscheidende treibende Faktor zu identifizieren sein, der die Anleger derzeit nervös werden lässt und zu Verwerfungen an den globalen Aktienmärkten führt. So haben mit der Veröffentlichung des Protokolls der Dezember-Sitzung viele Anlegern überhaupt erst realisiert, dass die Fed relativ schnell mit dem Abbau ihrer Bilanzsumme beginnen wird. Nun gilt es, die Marktteilnehmer an die künftigen geldpolitischen Rahmenbedingen zu gewöhnen – sprich zu entwöhnen – denn sie haben in den letzten Jahren vor allem davon profitiert, dass die Fed und die anderen großen Notenbanken die Märkte gestützt und Aktien weitgehend alternativlos gemacht haben.