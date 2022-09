Deshalb solltest du Tech-Werte nicht aus deinem Depot streichen

Für den S&P 500 Technologiesektor gibt es Daten, die zeigen, warum sich die Tech-Branche in den letzten Jahren so stark entwickelt hat. Heute zeige ich dir, wie auch dein Depot von diesem Wissen profitieren kann.



Viele Marktteilnehmer differenzieren bei der Betrachtung des Technologiesektors nicht. Die hochprofitablen Technologiewerte wie Apple oder Microsoft werden oft mit den verlustreichen Wachstumsunternehmen aus der zweiten Reihe in einen Topf geworfen und genauso abgestraft. Die Ursache sind pauschale Vorurteile. Eine bekannte Annahme lautet, dass Technologieaktien in Zeiten von Zinserhöhungen schlechter abschneiden als der Gesamtmarkt. Viele Anleger glauben auch, dass die Werte in Rezessionen anfälliger für Schwankungen sind.