Deshalb wird Cybersicherheit ein riesiges Anlagethema – mit einem ETF bist du dabei

Cybersicherheit wird immer wichtiger

Der Digitalverband Bitkom geht davon aus, dass der durch solche Cyberangriffe entstandene Schaden allein in Deutschland bei über 220 Milliarden Euro liegt. Das ist eine Verdopplung in den vergangenen drei Jahren. Neben der zum Teil notwendigen Zahlung eines Lösegeldes sind die Unternehmen durch den Ausfall von Produktion, die Neuanschaffung von IT und in vielen Fällen auch vom dauerhaften Verlust von Daten betroffen.



Nicht nur Kriminelle sind zu einem wesentlichen Problem geworden. Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine mehren sich die Berichte, dass es Hacker im Staatsauftrag auf die kritische Infrastruktur von Staaten und Unternehmen abgesehen haben. Dieser Teil der Kriegsführung stellt eine weitere echte Bedrohung dar.