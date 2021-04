Krypto-Plattform: Deutsche Börse stoppt Coinbase-Handel

Was steckt hinter dem Börsenaus von Coinbase?

Der Grund scheint banal. Dieser sei technisch bedingt, da ein spezieller Code für die Papiere fehlerhaft angegeben wurde. Zum Hintergrund: Für jedes Wertpapier muss ein sogenannter LEI-Code – ein individueller 20-stelliger Code mit Stammdaten – vorliegen. Dieser sorgt dafür, dass jedes Unternehmen eindeutig identifizierbar ist.

Dies wiederum ist eine Voraussetzung für den Wertpapierhandel in Europa. Doch genau dieser Code wurde in Frankfurt falsch angeliefert. Jetzt muss Coinbase also „nachsitzen“ und diesen LEI-Code beantragen. Doch alles ist halb so wild, denn die Papiere lassen sich weiter problemlos über die US-Börse handeln.