Deutsche Solarindustrie: Verspricht dieses Investment Sonnenschein?

Anfang der 2000er Jahre hatte sich Deutschland erfolgreich als Standort der Solarindustrie etabliert. Doch knapp zehn Jahre später wanderte ein Großteil der Solarzellenproduktion nach Asien ab. Und für die deutsche Solarindustrie wurde es dunkel.

2001 entstand in einem Industriegebiet in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt die erste Solarzelle. Dank der Produktion im Solar Valley, wie das Gebiet fortan charmant genannt wurde, ging es für die Solarindustrie in Mitteldeutschland steil bergauf. Zu den Hochzeiten beschäftigten die Unternehmen im Solar Valley ca. 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Doch nach einigen Jahren grätschte die Massenproduktion in Asien dazwischen und verhagelte den Photovoltaikherstellern in Sachsen-Anhalt die Umsätze. Ab 2012 ging dann alles ganz schnell: Insolvenzen und Übernahmen prägten das Bild, die Produktion von Q-Cells, dem Pionier im Solar Valley, kam 2015 zum Stillstand. 2019 beendete schließlich der letzte Hersteller in Bitterfeld-Wolfen die Produktion.