Dax: Deutsche Wohnen ersetzt Lufthansa

Außerdem wird der Werbevermarkter Ströer SE & Co KGaA (WKN: 749399) neu in MDAX aufgenommen und ersetzt die Deutsche Pfandbriefbank AG (WKN: 801900), die nach der Fast-Exit-Regel aus dem Index genommen wird und in SDAX wechselt.

Neu aufgenommen im SDAX-Index werden außerdem der weltweit führende Anbieter industrieller UV-Technologien Dr. Hönle AG (WKN: 515710) und die Software-Schmiede für Lösungen im Bereich Arbeitszeitmanagement und Personaleinsatzplanung ATOSS Software AG (WKN: 510440). Sie ersetzen den Halbleiterhersteller Elmos Semiconductor AG (WKN: 927200) und den Finanzvertrieb MLP SE (WKN: 656990), die ebenfalls nach der Fast-Exit-Regel aus dem Index genommen werden. Im TecDAX ergeben sich keine Änderungen.

Egal was kommt – mit Dax-ETFs investiert man immer in die Top 30 Werte

Der Vorteil für ETF-Anleger: Unabhängig von solchen Marktbewegungen investieren Anleger, die per börsengehandelten Indexfonds in den Dax investieren, stets in die marktkapitalstärksten Aktien Deutschlands.

Mit dem Xtrackers DAX UCITS ETF (WKN: DBX1DA) setzen Anleger zu einer äußerst günstigen Gesamtkostenquote von nur jährlich 0,09 Prozent auf die 30 Topwerte des deutschen Aktienmarktes. Im ETF sind 3,32 Milliarden Euro investiert. Stark im Dax vertreten sind die Sektoren Finanzen, Grundmaterialien sowie zyklische Konsumgüter. Zu den Top-Positionen im Dax zählen die Unternehmen SAP, Linde, Siemens und Allianz.