Die 10 beliebtesten Aktien für Aktiensparpläne – Alternative zu ETFs

Ranking: Die 10 beliebtesten Aktien für Aktiensparpläne Selbst Dickschiffe wie die Amazon-Aktie, die derzeit um knapp 2.800 Euro (12. Oktober 2020) pro Aktie notiert, lassen sich so scheibchenweise ins Portfolio integrieren. Mit einem Aktiensparplan schaltet man also das Risiko aus, einen ungünstigen Einstiegszeitpunkt zu erwischen und partizipiert am Wachstum des jeweiligen Unternehmens. Doch welche Aktien sind aktuell besonders begehrt unter deutschen Anlegern? Dazu haben wir eine Google-Auswertung vorgenommen und daraus eine Liste der aktuell 10 beliebtesten Aktien für Aktiensparpläne erstellt. Zum Vorgehen: Wir haben die Top-Seitenaufrufe zum Thema „Aktiensparplan“ von Anfang des Jahres bis heute herangezogen. Wichtig: Damit ist lediglich das Interesse an bestimmten Titeln nachzuvollziehen. Das Ergebnis lässt keine Rückschlüsse zu, ob diese Aktien tatsächlich am häufigsten bespart werden oder mit welchen Beträgen dies geschieht. Dennoch ist diese Liste ein sinnvoller Indikator. Tesla – Prognosen gehen wild durcheinander An Tesla-Chef Elon Musk scheiden sich die Geister. Doch an der Aktie kommt man im laufenden Jahr nicht vorbei. Wer in der Aktie investiert ist, kann sich über einen rasanten Kurszuwachs freuen (knapp 400 Prozent seit Jahresanfang). Wer nicht investiert ist, schaut staunend oder wahlweise ungläubig zu, wie die Aktie emporschießt. Analyst Pierre Ferragu von New Street Research hat kürzlich ein neues Kursziel von 578 Dollar ausgerufen. RBC Capital, Bernstein und GLJ Research hingegen sprechen sich allesamt für den Verkauf der Aktie aus. Doch die Kursziele unterscheiden sich deutlich: Die Prognosen reichen von 290 Dollar (RBC) über 180 Dollar (Bernstein) bis hin zu lediglich 40 Dollar (GLJ). Das letztgenannte Kursziel impliziert einen Kursverfall von 90 Prozent. Die Aktie dürfte allein schon aufgrund der massiven medialen Berichterstattung im Fokus vieler Anleger sein. Insbesondere die hohe Volatilität des Titels sowie die starke Positionierung des Konzerns in den Bereichen E-Mobilität und autonomes Fahren dürften vielen Aktiensparern gut gefallen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass Tesla die Pole-Position unter den 10 beliebtesten Aktien für Aktiensparpläne einnimmt. Die Tesla-Aktie ist bei insgesamt 7 Online Broker(n) sparplanfähig. Nähere Informationen zur Aktie – unter anderem in welchen ETFs Tesla prominent vertreten ist – finden Sie hier. Amazon – bestens geeignet für Sparplan Obwohl sich Amazon seit dem Coronacrash im März im Kurs knapp verdoppelt hat, zählt die Aktie nach wie vor zu den Lieblingen der Analysten. Laut Bloomberg gibt es derzeit 53 Kaufempfehlungen für Amazon. Das durchschnittliche Kursziel beträgt auf Sicht von 12 Monaten 3.709 Dollar. Dies entspricht einem Kurspotenzial von 19 Prozent. Die Amazon-Aktie bietet sich ganz besonders für einen Aktiensparplan an. Einerseits wegen der langfristig sehr attraktiven Zukunftsaussichten des E-Commerce- und Cloud-Giganten. Andererseits wegen der absoluten Höhe des Kurswertes in Höhe von fast 3000 Euro. Die Amazon-Aktie ist bei insgesamt 7 Online Brokern sparplanfähig. Nähere Informationen zur Aktie – unter anderem in welchen ETFs Amazon prominent vertreten ist – finden Sie hier.

Berkshire Hathaway – Buffett besser als S&P 500 Warren Buffett ist zweifelsohne ein Genie. Kein Investor vor ihm erzielte so konstant hohe Renditen wie Buffett. Über Jahrzehnte hinweg hat der Börsenprofi mit seiner Value-Anlagestrategie den S&P 500 outperformt. Im Jahr 2008 untersuchten Forscher der American University sowie der Universität von Nevada, wie Warren Buffett in den 31 Jahren von 1976 bis 2006 abgeschnitten hat. Das Ergebnis fiel mehr als eindeutig aus: In diesem Zeitraum schaffte es Warren Buffett, den Vergleichsindex S&P 500 um jährlich rund 11,1 Prozent zu schlagen. Geschätzte 80 Milliarden Dollar Vermögen hat Buffett in seiner Laufbahn angehäuft und seine Beteiligungsschmiede Berkshire Hathaway zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt ausgebaut. Kein Wunder also, dass die Aktie auch unter Aktiensparern sehr beliebt ist. Nähere Informationen zur Aktie – unter anderem in welchen ETFs Berkshire Hathaway prominent vertreten ist – finden Sie hier. Apple – überraschende Verkaufsempfehlung Die Nummer vier unter den 10 beliebtesten Aktien für Aktiensparpläne ist Apple. Dass die Aktie des iPhone-Konzerns in die Liste Einzug hält, ist nicht verwunderlich. Überraschender hingegen ist, dass die Aktie aktuell auf der Liste der Verkaufskandidaten von Goldman Sachs steht. Das Kursziel der Analysten lautet 80 Dollar. Falls die Börsenprofis richtig liegen, hat die Aktie 30 Prozent Korrekturbedarf. Aktiensparer dürfte dies freuen, da sie dann mehr Anteile fürs gleiche Geld erwerben. Nähere Informationen zur Aktie – unter anderem in welchen ETFs Apple prominent vertreten ist und bei welchen Anbietern Sie die Aktie besparen können – finden Sie hier.