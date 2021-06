Das sind die 3 größten Schwellenländer-ETFs

Der regionale Schwerpunkt der Emerging-Markets ETFs liegt mit knapp 80 Prozent in Asien. China nimmt zwischen 34 Prozent und 38 Prozent an der gesamten Marktkapitalisierung ein. Wer auf technische Innovation setzt, ist mit diesen ETFs bestens bedient. Tencent und Alibaba machen rund zehn Prozent am gesamten Index aus. Die größte Gewichtung nimmt allerdings der Halbleiter-Hersteller Taiwan Semiconductor ein. Ein Blick auf die Zusammensetzung der ETFs offenbart das Wachstumspotenzial. Viele der darin enthaltenen Unternehmen arbeiten an innovativen Schlüsseltechnologien.

Schwellenländer-ETFs

ETF TER Fondsvolumen Performance (1 Jahr) Performance (seit Auflage) iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) 0,18 Prozent 16.046 Mio. € 35,06 Prozent 8,39 Prozent p.a. (2014) Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 0,18 Prozent 4.736 Mio. € 32,70 Prozent 8,21 Prozent p.a. (2017) iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) 0,18 Prozent 3.552 Mio. € 32,92 Prozent 6,62 Prozent p.a. (2005)

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)

Der iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) (WKN: A111X9) ist mit einem Fondsvolumen von aktuell 16.046 Millionen Euro der größte Emerging-Markets-ETF der Welt und bildet die Wertentwicklung von derzeit 2.810 großen, mittelgroßen und kleinen Unternehmen aus 27 Schwellenländern ab. Die Indexabbildung erfolgt physisch bei einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,18 Prozent. Die Konzentration auf die zehn größten Positionen liegt mit 24 Prozent ein wenig unter den Werten der anderen ETFs. Die breite Diversifikation findet auch auf der Ebene der Unternehmensgröße statt. Im iShares-ETF finden sich auch kleine Unternehmen (Small Caps) wieder, während die anderen ETFs ihren Fokus auf große und mittelgroße Unternehmen setzen.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Der Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF (WKN: A12GVR) ist der zweitgrößte Emerging-Markets-ETF, investiert im Vergleich zum iShares-Pendant „nur“ in große und mittelgroße Unternehmen. Das zeigt sich auch an der Anzahl der enthaltenen Unternehmen. Aktuell wird die Wertentwicklung von 1.097 Unternehmen vom Index abgebildet. Auch hier erfolgt die Indexabbildung physisch zu einer TER von 0,18 Prozent. Die Drei-Jahre-Performance liegt bei allen ETFs bei circa 7,5 Prozent und somit in etwa sechs Prozent unter der des klassischen MSCI-World.

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)

Der drittgrößte ETF ist auch von iShares und fokussiert sich, wie der Xtrackers-ETF auf große und mittelgroße Unternehmen in Schwellenländern. Auch beim iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) (WKN: A0HGWC) liegt die TER bei 0,18 Prozent – allein die Tracking Difference (TD) weicht mit 0,65 Prozent stark von der Indexentwicklung ab. Bei den anderen ETFs liegt diese bei 0,11 Prozent. Außerdem schüttet dieser ETF sämtliche Erträge wieder aus.

Fazit: Welcher ETF ist die beste Wahl?

Wer breit gestreut in Schwellenländer investieren möchte, trifft bei keinem der oben genannten ETFs eine schlechte Entscheidung. Allein beim iShares MSCI EM UCITS USD (Dist) sollten Anleger auf die Gewinnverwendung achten.

Tipp: Erfahren Sie, wie Sie in Schwellenländer-ETFs investieren können: Alles über unsere ETF-Empfehlungen: Aktien Schwellenländer.

Wer keine Ausschüttungen wünscht, wählt besser einen der anderen ETFs. In Sachen Diversifikation sehe ich den iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) vorne, da dieser einen breiteren Markt abdeckt. Weder die Kosten noch die Renditen der oben vorgestellten ETFs weichen signifikant voneinander ab.