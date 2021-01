Die 5 verrücktesten Prognosen für das Börsenjahr 2021, die vielleicht wahr werden!

ETF-Volumen in Deutschland verdreifacht sich

Wir von extraETF veröffentlichen eine monatliche ETF-Statistik über das ETF-Nutzungsverhalten von Privatanlegern. Diese erstellen wir mit Hilfe der Daten von teilnehmenden Banken und Brokern. In der Statistik wir auch fest, wie viel Assets under Management (AuM) es in Deutschland gibt im ETF-Bereich. Einfacher ausgedrückt: wie viel Vermögen der Deutschen steckt aktuell in ETFs.

Im November 2020 waren es mehr als 45 Milliarden Euro. Unsere Prognose für 2021 lautet: Der Wert wird sich verdreifachen und auf 150 Milliarden Euro ansteigen. Immer mehr Menschen in Deutschland werden ihr Geld von den Spar- und Tagesgeldern abziehen und planvollen, langfristigen Vermögensaufbau mit ETFs betreiben. 2020 war der Auftakt zu einem neuen Trend, der sich 2020 nochmals beschleunigen wird.

Bitcoin-ETF wird in Deutschland zugelassen

Die Kryptowährung ist in aller Munde – und offenbar auch in vielen Wallets von Privatanlegern zu finden. Der Bitcoin-Kurs erreichte Ende des Jahres einen neuen Rekordwert. Ob die Rally anhält? Wer weiß! In Deutschland wurde die Diskussion nach Bitcoin- bzw. Krypto-ETFs immer wieder laut. Bisher können Anleger jedoch Bitcoins lediglich direkt kaufen oder über sogenannte ETNs, also Exchange Traded Notes. Diese ETNs sind meist aber relativ teuer.

Das wird sich – sofern unsere gewagte Prognose in Erfüllung geht – in diesem Jahr endlich ändern. Wir prophezeien: Der erste Bitcoin-ETF kommt in Deutschland auf den Markt und findet reißenden Absatz.

Tesla knackt im Börsenjahr 2021 die Marke von 2 Billionen Dollar

Tesla war jahrelang der Short-Kandidat schlechthin. Ob Hedgefonds oder Privatanleger, viele Marktteilnehmer wetteten auf den Niedergang des Musk-Konzerns. 202 gelang dem Unternehmen aus Kalifornien jedoch der Sprung in die Gewinnzone. Auch der Umsatz kletterte auf neue Rekordwerte und überraschte Analysten. Im dritten Quartal 2020 wurden mit 331 Millionen US-Dollar der höchste Quartalsgewinn bekanntgegeben.

Tesla ist alles andere als ein moderner Autobauer. Wie Musk kürzlich in einer Webkonferenz behauptete hat Tesla „mit einem traditionellen Autokonzern vielleicht 10 Prozent gemeinsam. Das ist, als würde man Tesla mit einem Schreiner vergleichen.“ Tesla gehört zu den größten Batteriehestellern der Welt und plant mit seiner Gigafactory die globale Produktion anzukurbeln.

Aus dem Grund trauen wir dem Autokonzern den Sprung über die zwei Billionen-Dollar-Marke zu. Bei aktuell etwas mehr als 500 Milliarden Dollar Börsenwert wäre das eine Vervierfachung.

