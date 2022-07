Die 72er-Regel: So findest du raus, ob sich deine Geldanlage lohnt

Was muss eine Geldanlage an Rendite leisten, damit sie sich lohnt? Das zeigt die 72er-Regel. Praktisch angewandt kannst du mit ihrer Hilfe sehen, wie lange du brauchst, bis dein Geld ansehnlich gewachsen ist, sich sogar verdoppelt hat. Einfluss darauf hat die Rendite. Aber auch die Laufzeit.

Derzeit sind die Märkte wirklich schwierig: Rezessionsangst greift um sich und verschont kaum eine Assetklasse. Der DAX hat im ersten Halbjahr fast 20 Prozent an Wert verloren. Der S&P 500 in New York fuhr das schwächste Halbjahr seit 1970 ein. Aber bleiben wir optimistisch und investiert. Doch wie lange dauert es, bis sich angelegtes Geld in Summe verdoppelt hat? Und lohnt sich das geplante Investment?

Wenn du mit dieser Regel ehrlich rechnest, kannst du wenig lukrative Investments vermeiden. Die 72er-Regel zeigt, in welchem Zeitraum sich ein Investment bei welchem Zinssatz verdoppelt hat. Rechnen wir mal praktisch durch.

Wenn du auf deinem Sparkonto ein Prozent Zinsen bekommen würdest, hätte sich dein Geld nach 72 Jahren verdoppelt. Das berechnest du, in dem du die Zahl 72 durch die Rendite deines Investments dividierst. Also 72 durch ein Prozent. Dann erhältst du die Zeitdauer, bis sich deine Geldanlage verdoppelt hat. In diesem Fall also 72 Jahre.