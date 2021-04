Dividenden sind ein ganz wesentlicher Bestandteil der Rendite von Aktien-Investments. Doch die Rendite allein ist nicht alles. Wir zeigen Ihnen, anhand welcher Qualitätsmerkmale Sie die passenden Dividenden-ETFs für sich selektieren können. Plus: ein ETF-Musterportfolio, mit dem Sie jeden Monat Ausschüttungen erhalten.

Der Dax steht nicht in dem Ruf, besonders sexy zu sein. Insbesondere für ETF-Anleger der jüngeren Generation mutet das deutsche Aktienoberhaus ein wenig verstaubt an. Zumindest wird das deutlich, wenn man die Beiträge in unserer hauseigenen Facebook-Gruppe „ETF Strategie“ verfolgt. MSCI World, Nasdaq, Themen-ETFs, ESG – das sind aktuell die brandheißen Themen. Daher ist es an der Zeit, für den vermeintlich so stinklangweiligen Dax eine Lanze zu brechen. Immerhin kommen Dax-Anleger wieder in den Genuss von sage und schreibe 32,2 Milliarden Euro an Dividenden.

Diese Summe schütten die 30 Dax-Firmen nach Prognosen der Commerzbank in diesem Jahr an ihre Anteilseigner aus. Nur zur Verdeutlichung: Mit 32,2 Milliarden Euro lässt sich locker die gesamte Lufthansa kaufen. Und zwar insgesamt fünf Mal!