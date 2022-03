Die Dax-Könige des jungen Jahres: Bayer übertrifft sie alle

Ein Gesundheits-ETF

Nein, extraETF ist nicht zu einem Portal für Einzelaktien-Empfehlungen geworden. Natürlich ist es immer ein ungleiches Rennen, das beste Pferd, mit dem Durchschnitt zu vergleichen. Doch sei dir immer bewusst, die fulminanten Zuwächse einzelner Überflieger sind nie für die Ewigkeit. Wenn du aber angesichts des genannten Beispiels in den Sektor investieren möchtest, zeigen wir die nachfolgend eine Investitionsmöglichkeit:

Platz zwei geht an MTU Aero Engines

Ebenfalls einen Husarenritt haben die Aktionäre von MTU Aerio Engines hinter sich. Der Triebwerkshersteller verbucht bisher eine Zunahme um fast 19 Prozent, was den Kurs auf etwa 210 Euro hievte. Allerdings zeigen sich hier die jüngsten Analystenwortmeldung eher zurückhaltend und raten lediglich dazu, die Aktie zu halten. Die britische Investmentbank Barclays hat MTU nach bislang gutem Lauf in diesem Jahr von „übergewichten“ auf „gleichgewichten“ herabgestuft und das Kursziel auf Sicht eines Jahres von 240 minimal auf 238 Euro gesenkt. Die geopolitische Situation in Osteuropa wirke sich einerseits negativ auf die Materialversorgung der Luftfahrindustrie aus, andererseits sorge sie aber für eine Neubewertung von Aktien aus der Rüstungsindustrie, schrieb Analystin Milene Kerner in einer Studie. Im kommerziellen Luftfahrt-Segment bestünden Herausforderungen. Die MTU-Aktie sei mittlerweile ihrem Kursziel recht nahe gekommen.

Gibt es eine ETF-Alternative?

So direkt gibt es diese derzeit nicht. Vielleicht passen am ehesten noch zwei Themen-ETFs von HANetf. So können Anleger mit dem HANetf Airlines, Hotels and Cruise Lines UCITS ETF (WKN: A3CPGE) auf Unternehmen der Tourismusbranche setzen. Neben Reiseveranstaltern liegt der Fokus vor allem auf Fluggesellschaften, Hotelbetreibern und Kreuzfahrtunternehmen. Infrage kommt außerdem der HANetf Procure Space UCITS ETF (WKN: A3CUJ9). Darüber investieren Anleger in ein globales Portfolio aus Unternehmen, die einen Großteil ihres Umsatzes mit Raumfahrtindustrie oder Satellitentechnologien erwirtschaften. Ebenfalls vertreten sind Betreiber und Servicedienstleister, die für die Instandhaltung von Raketen und Satelliten verantwortlich sind, sowie Anbieter von Soft- und Hardware.