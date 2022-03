Die Dax-Kröten des bisherigen Jahres sind…

Das Jahr ist noch nicht sonderlich alt. Dennoch sehen manche Dax-Unternehmen bereits alt aus mit Blick auf den Aktienkurs. Kauf lieber ETFs!

Hellofresh klingt irgendwie hipp. An der Börse ist der Lieferant für Kochboxen im Jahr 2022 alles andere als das. Seit Neujahr ist der Wert eines Anteilsscheins um mehr als ein Drittel gesunken. Doch es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, meinen die Analysten der Deutschen Bank. Der Kundenzuwachs des Kochboxenversenders im ersten Quartal impliziere, dass die Schwerstarbeit für das Jahr weitgehend erledigt sei, schrieb Analystin Nizla Naizer. Der Ausblick auf ein Umsatzwachstum von 20 bis 26 Prozent im Jahr 2022 sei beeindruckend. In dieser Ausgangslage sehen die Experten den Dax-Wert in einem Jahr bei 89 Euro und sprechen daher eine Kaufempfehlung aus. Ende März ist eine Aktie 44 Euro wert. Das entspräche also einer Verdopplung. Doch Vorsicht: Sicher ist das keinesfalls und die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie launisch der Titel sein kann.