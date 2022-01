Die Deutschen wollen an den Kapitalmarkt – sei auch du dabei

Die meisten Privatanleger starten motiviert ins neue Jahr. Mit ETFs gelingt auch dir der einfache und effiziente Einstieg in den Kapitalmarkt.

Deutsche Privathaushalte starten mit voller Eifer ins neue Börsenjahr. So beabsichtigt die Mehrheit der Anleger in Deutschland in diesem Jahr mehr oder mindestens genauso viel Geld am Kapitalmarkt anzulegen wie bisher. Dieser Trend deckt sich auch mit unseren eigenen Zahlen aus der extraETF-Datenbank. Demnach lag die durchschnittliche Höhe eines ETF-Sparplans zum Jahreswechsel 2018/2019 noch bei weniger als 140 Euro, heute marschiert dieser Wert bereits in Richtung 190 Euro.