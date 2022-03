Die US-Notenbank Fed erhöht die Zinsen – die Wende ist eingeläutet.

Nun ist es klar: Die Fed hebt das Zinsniveau an. Was macht das mit dem Aktienmarkt? Und kommt nun die Zinswende auch in Deutschland?

Der Chef der US-amerikanischen Notenbank (Fed), Jerome Powell, konnte einfach nicht mehr anders. Die Inflation ist auf schwindelerregende acht Prozent geklettert und die Rufe nach höheren Zinssätzen sind schon länger zu vernehmen. Und so hob die Fed den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte an. Die neue Zinsspanne bewegt sich damit zwischen 0,25 und 0,50 Prozent. Es handelt sich übrigens um die erste Erhöhung seit Ende 2018 und das trotz Corona und Ukraine-Krieg. Doch die entgleitende Inflation ließ nach Einschätzung vieler Experten keine andere Möglichkeit zu, dennoch diesen Schritt zu gehen. Solche Schritte sind immer ein Drahtseilakt, denn einerseits will man die Inflation zurückdrängen, andererseits will man aber auch nicht die Konjunktur ausbremsen.