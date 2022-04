Die Wirtschaft in den USA erweist sich in der Krise als stark

Der Wirtschaftsausblick

In der Krise haben sich die USA als außergewöhnlich widerstandsfähig erwiesen. Trotz des zunehmenden Inflationsdrucks wird ein starker Arbeitsmarkt das Wirtschaftswachstum dieses Jahr weiter antreiben. Dagegen hat der Konflikt Europa voll getroffen, so dass wir hier 2022 mit einer deutlichen Abschwächung des Wirtschaftswachstums rechnen müssen. In der Eurozone erwarten wir deshalb nur noch ein Wachstum von 2,3% in diesem Jahr, fast 1,5% weniger als noch vor einem Monat. Mit nur mehr 4% setzen wir auch für China eine schlechtere Prognose für das laufende Jahr an, da sich die Pandemie trotz der chinesischen Zero-Covid-Politik weiter ausbreitet.

Die Geldpolitik

Sowohl die EZB als auch die Fed haben erst spät auf die steigende Inflation reagiert – die EZB sogar noch später als die US-Notenbank. Der Krieg erschwert nun den Weg zu einer Normalisierung der Geldpolitik. Wir erwarten jedoch, dass die Zinsschritte und die quantitative Straffung fortgesetzt werden, wenn auch in Europa in einem langsameren Tempo als in den USA.

Unsere Einschätzungen

Bei der Gestaltung des Portfolios spielt die Inflation weiterhin die Hauptrolle. Aktien bleiben mangels echter Alternativen die Favoriten der Anleger – vor allem in den USA, wo die Unternehmensgewinne dank der robusten Wirtschaft weiter steigen dürften. Gerade dort sollten Investoren jedoch Titel meiden, die von höheren Zinsen besonders stark betroffen sind, und sich eher bei Value- und Qualitätsaktien nach Einstiegschancen umsehen. In der zweiten Jahreshälfte und 2023 wird es für die Unternehmen vor allem darum gehen, ihre Margen stabil zu halten, so dass ihre jeweilige Macht zur Preisgestaltung und Weitergabe von Preissteigerungen an die Verbraucher ein entscheidender Faktor sein wird.

Tipp: Überlege dir jetzt, einen Sparplan abzuschließen. Hier kommst du zum ETF-Sparplan-Vergleich.

Am Anleihemarkt machen die starken, schnellen Schwankungen einen taktischen Ansatz bei der Duration erforderlich; sie ist inzwischen nicht mehr so kurz wie noch vor ein paar Wochen. Der Bereich der kurzlaufenden Anleihen sieht aktuell besonders attraktiv aus, da hier der größte Teil der erwarteten Zinserhöhungen durch die Fed bereits eingepreist ist. Wahrscheinlich wird das lange Ende der Kurve nachziehen. Aufgrund des starken Immobilienmarktes in den USA können auch Verbriefungen von Krediten für Wohnimmobilien sehr interessant sein.

Über die Autoren: Vincent Mortier und Kenneth Taubes

Vincent Mortier, Group CIO Amundi und Kenneth Taubes, CIO für das US Investment Management von Amundi.