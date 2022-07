Die Zinsen und der Euro: Droht jetzt eine neue Eurokrise?

Notsitzung der EZB

In ihrer Notsitzung beriet die Notenbank über neue Aufkaufprogramme, um die Lage zu beruhigen. Man arbeite an einem neuen geldpolitischen „Instrument“, um die „Fragmentierung“ – eine Ausweitung der Renditeunterschiede zwischen den Ländern der Währungsunion – zu verhindern, teilte sie hinterher mit.

Doch wurde die Frage nach der Sitzung nur noch nachdrücklicher gestellt: Droht nun tatsächlich ein Wiederaufflammen der Eurokrise? Oder findet mit dem Ende der lockeren Geldpolitik lediglich eine Normalisierung statt, die zwar schmerzhaft ist, aber nicht in einem neuen Euro-Crash mündet?

Europas Sorgenkinder

In der Coronapandemie ist die Verschuldung im Euro-Raum auf ein Rekordhoch gestiegen. Die Verschuldung gemessen an der Jahreswirtschaftsleistung liegt bei rund 100 Prozent, in einigen Ländern ist der Schuldenstand noch viel höher: Griechenland steht mit fast 200 Prozent in der Kreide, Italien mit 150 Prozent und Portugal mit 130 Prozent.