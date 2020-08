Dies sind die 3 beliebtesten Aktien-ETFs in der extraETF-Community

Welt-ETF von Vanguard ist der Favorit

Deutsche Privatanleger scheinen sich dabei vor allem auf ETFs zu fokussieren, die sehr breit streuen. Der beliebteste Aktien-ETF auf extraETF.com war im Juli 2020 der FTSE All-World UCITS ETF (WKN: A1JX52). Mit diesem global ausgerichteten ETF können Anleger in die Wertentwicklung von mittleren und großen Unternehmen aus 47 verschiedenen Industrie- und Schwellenmarktländern investieren.

Ein Blick auf die genauere Zusammensetzung zeigt, dass die USA mit einem derzeitigen Anteil von 56,3 Prozent dominieren. Es folgen Japan, China und das Vereinigte Königreich. Die geringe Gewichtung der Schwellenländer im FTSE All-World ist der geringen Marktkapitalisierung in diesen Märkten geschuldet. Sollten die Kurse von Unternehmen in den Emerging Markets anziehen, würde der FTSE All-World dies in der Zukunft auch entsprechend in seiner Einteilung berücksichtigen.

In diesem Sinne bietet der Vanguard FTSE All-World für sich genommen eine bequeme Alternative zu der vielerorts beschworenen 70-30-Kombination aus Industrieländer-Index und Emerging Markets. Durch die Berücksichtigung zahlreicher kleinerer Unternehmen in einer größeren Zahl an Ländern eignet sich dieser ETF daher besonders für jene Anleger, welche sich nicht um eine Mischung aus verschiedenen ETFs in ihrem Portfolio kümmern wollen.

Globale Industrieländer landen auf Platz zwei

Ein weiterer Favorit der Community ist der iShares Core MSCI World UCITS ETF (A0RPWH) – ein Klassiker! Der ETF bildet die Wertentwicklung des MSCI World Index ab. Dieser bietet Zugang zu Aktien aus den weltweit entwickelten Volkswirtschaften, die den Kriterien von MSCI an Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Auch dort nehmen die USA mit 66 Prozent regional das größte Indexgewicht ein, gefolgt von Japan, dem Vereinigten Königreich und Frankreich.

Schwellenländer sind in dem Index allerdings nicht vertreten, wobei auch China als Schwellenland gewertet wird. Auch Deutschland hat gerade mal einen Anteil von drei Prozent. Der Anteil eines Landes ist aber nicht konstant. Abhängig von der jeweiligen Aktienmarkt-Entwicklung schwanken die Gewichte mit der Zeit. Steigt der Markt eines Landes besonders stark an, während die anderen dahinter zurückbleiben, nimmt dessen Indexgewicht zu.

Wer in den vergangenen Jahrzehnten beliebige 15 Jahre in den MSCI World investiert war, machte keinen Verlust – unabhängig vom Einstiegszeitpunkt. Je nachdem wann ein Anleger kaufte und verkaufte, fielen die Renditen allerdings sehr unterschiedlich aus. Im Schnitt waren ab 1975 etwa 7,9 Prozent Rendite pro Jahr drin. Gerade für Einsteiger ist der MSCI World ein absolutes Basisinvestment!

ETFs: Auch Dividenden sind stark gefragt

Vielen Anlegern haben es Dividenden angetan. Auch die Tatsache, dass bei der Hausbank um die Ecke die Zinsen nur mehr mit der Lupe zu finden sind, lässt Dividendentitel attraktiv erscheinen. Zwar hinkt die viel zitierte Aussage, wonach Dividenden die neuen Zinsen seien, dennoch ist der Wunsch nach beständigen Ausschüttungen nachvollziehbar. Und so landet im Juli der iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (WKN: A0F5UH) mit dem dritten Platz ebenfalls auf dem Siegertreppchen. Dividendenfreunde, die den vorgestellten ETF in ihren Reihen halten, dürfen sich nach Prognosen in diesem Jahr über gut vier Prozent Ausschüttungsrendite freuen.