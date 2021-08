Dies sind die 5 größten Geldfehler, die viele Menschen leider machen

Geldfehler 1: Kein Überblick über die eigenen Finanzen

Den meisten Menschen fehlt ein Überblick über die eigene Finanzsituation. Wie hoch sind Ihre Einnahmen? Welche fixen und variablen Kosten fallen monatlich an? Verfügen Sie über einen ausreichend großen Versicherungsschutz? Haben Sie Rücklagen für finanziell „turbulentere“ Phasen? Wie hoch ist Ihr gesetzlicher Rentenanspruch?

Mit all diesen Fragen sollten Sie sich frühzeitig beschäftigen. Wer sich dessen nicht bewusst wird, riskiert schwerwiegende finanzielle Einschnitte. Im Idealfall nehmen Sie sich (so bald wie möglich) einen freien Tag und arbeiten sämtliche Fragen ab. Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Finanzlage. Das reduziert finanziellen Stress und verschafft Ihnen wertvolle Freiheiten.

Ihre Einnahmen und Ausgaben können Sie per Finanzmanager oder analogem Haushaltsbuch verfolgen. In dem Zusammenhang können Sie auch direkt Ihre bestehenden Verträge auf Notwendigkeit und Sparpotenziale prüfen. Haben Sie noch keine Rücklagen aufgebaut, dann sollten Sie von Ihrem monatlichen Überschuss einen Anteil per Dauerauftrag auf ein Tagesgeldkonto überweisen bis sie einen ausreichend großen Puffer aufgebaut haben (z.B. das sechsfache Ihrer monatlichen Lebenshaltungskosten).

Tipp: Mit dem extraETF Finanzmanager können Sie Ihre Portfolios überwachen & analysieren, Klumpenrisiken erkennen und Watchlists für Ihre Wertpapierlieblinge anlegen.

Geldfehler 2: Fokus auf das Unwesentliche

Auf Details zu achten ist per se nicht schlecht – viele Kleinigkeiten können in Summe einen signifikanten Unterschied machen. Es gibt jedoch auch Leute, die einen fünf Kilometer Umweg in Kauf nehmen, nur um an der Tankstelle 2,50 Euro zu sparen. Im gleichen Atemzug investieren diese Leute hingegen keine Minute, um sich auf ihre Gehaltsverhandlung vorzubereiten, Verträge zu optimieren oder sich weiterzubilden.

Es stimmt, 2,50 Euro zu sparen ist hervorragend – aber 3.000 Euro mehr im Jahr zu haben ist wesentlich besser. Sparpotenziale liegen besonders im Bereich Steuern, Energie- und Stromverträge, Versicherungen, Steuern und bei laufenden Abos (Netflix, Amazon, Spotify etc.). Wer sich nur auf Kleinigkeiten fokussiert, droht das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Leben und wirtschaften Sie effizienter mit Ihrer begrenzten Zeit.