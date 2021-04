Dies sind die besten ETFs für die wichtigsten Anlageklassen

Vorauswahl für die besten ETFs

Mit dem steigenden Anlagevolumen wächst auch die Anzahl der Produkte. Insgesamt wurden im ersten Quartal dieses Jahres 52 neue ETFs in Deutschland auf den Markt gebracht. Aufs Gesamtjahr hochgerechnet dürften also mehr als 200 neue Produkte lanciert werden. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort. 2020 wurden trotz Coronakrise 201 neue ETFs aufgelegt. In den Jahren 2018 und 2019 waren es 225 bzw. 226. Die Vielfalt wird also größer. Das ist positiv. Doch es gibt auch einen prinzipiellen Nachteil: Die ETF-Auswahl gestaltet sich für Anleger damit immer schwieriger. Wie findet man die besten ETFs?

Als ETF-Informationsplattform möchten wir Sie mit einer Vorauswahl der besten ETFs unterstützen. Dazu hat das Research-Team von extraETF eine umfangreiche Auswertung vorgenommen. Anhand der wichtigsten Kriterien bei der ETF-Auswahl wie der Performance oder der Tracking Difference (TD) hat das Team valide ETF-Empfehlungslisten für die wichtigsten Anlagesegmente wie z.B. Globale Aktien, Aktien Industrieländer oder Aktien Schwellenländer erstellt.

Tipp: Um zu erfahren, was die ETF-Empfehlungslisten leisten und was nicht, lesen Sie bitte unseren Wissensbeitrag.

Kriterien der Vorauswahl für die besten ETFs

Das Research-Team hat gewisse definiert, die für die Aufnahme in die ETF-Empfehlungsliste erfüllt sein müssen. Diese Grundkriterien sind die Streuung, das Fondsalter sowie das Fondsvolumen. Das Ergebnis war eine erste Shortlist für die jeweilige Kategorie (z.B. Globale Aktien, Aktien Schwellenländer usw.). Die Shortlist wurde nach der höchsten Rendite über fünf Jahre sortiert. Sie enthält also in puncto Performance die besten ETFs. Zusätzlich wurden die Replikation und die Geamtkostenquote (TER) herangezogen.

Tipp: Das genaue methodische Vorgehen inklusiver wichtiger Zusatzinformationen erhalten Sie in unserem Wissensartikel.



Auszüge aus der ETF-Empfehlungsliste

Damit Sie sich ein Bild machen können, wie die Empfehlungslisten für die wichtigsten Anlageklassen aussehen bzw. welche ETFs darin enthalten sind, haben wir hier einen Auszug als Tabelle für Sie vorbereitet.

Produktname WKN TER AuM in Mio. Euro Anzahl Werte Repl. Rendite 5 Jahre Ausschüttung Aktien global Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist)* A1JX52 0,22% 6.361 3.480 Physisch 79,9% Ja SPDR MSCI ACWI UCITS ETF A1JJTC 0,4% 2.156 2.417 Physisch 79,57% Nein SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF A1JJTD 0,4% 283 1.528 Physisch 78,87% Nein Aktien Industrieländer HSBC MSCI World UCITS ETF A1C9KK 0,15% 2.417 1.420 Physisch 84,06% Ja Invesco MSCI World UCITS ETF A0RGCS 0,19% 2.396 - Synthetisch 82,39% Nein Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist)* A12CX1 0,12% 875 2.142 Physisch 82,34% Ja iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) A0RPWH 0,2% 27.437 1.589 Physisch 82,15% Nein Aktien Emerging Markets SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF A1JJTE 0,42% 460 1.280 Physisch 69,12% Nein UBS MSCI Emerging Markets UCITS ETF UB42AA 0,23% 1.919 1.241 Physisch 69,00% Ja iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) A111X9 0,18% 15.790 2.817 Physisch 68,72% Nein Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist)* A1JX51 0,22% 2.220 1.810 Physisch 65,98% Ja Quelle: extraETF; Stand 31.3.2021