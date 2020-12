Das sind die Besonderheiten der Top-Performer

Wenn Sie einen Blick werfen in unsere Top & Flop-Liste auf extraETF.com, dann werden Sie feststellen, dass nicht nur die 3 ETFs, die 2020 die beste Performance erzielt haben, Themen-ETFs sind. Vielmehr haben die ersten 9 Top-Performer des Jahres 2020 allesamt einen themenspezifischen bzw. branchenspezifischen Schwerpunkt.

Themen-ETFs liegen im Trend, das hat auch die aktualisierte Studie von extraETF gezeigt, die sich abermals mit der Branchenentwicklung zu diesem Thema befasst hat. Die Studie hat hervorgebracht, dass es derzeit 237 thematische Aktien-ETFs gibt. Im Vergleich zu 2019 steht Anlegern damit eine umfangreichere Produktpalette zur Verfügung.

Besonders beliebt auf Basis des investierten Anlagevolumens waren im Jahr 2020 die Themenbereiche: Gesundheit (7.392 Mio. Euro), Technologie (6.359 Mio. Euro) und Automation & Robotics (3.873 Mio. Euro). Hier finden Sie die Details zur Studie.

Tipp: Hier erfahren Sie alles zum Investieren in Branchen-ETFs.

ETF von iShares brachte beste Performance

Der iShares Global Clean Energy ETF (WKN: WKN: A0MW0M) hat sich 2020 mehr als verdoppelt. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass der ETF bei den ETP Awards 2020 zum ETF des Jahres gekürt wurde. Aktuell hält der ETF 42 Positionen physisch im Portfolio. Achtung: Die Top 10 machen knapp 50 Prozent des gesamten Fonds aus. Neben Solarenergie, Windkraft sowie Energiegewinnung spielt auch die IT-Branche mit circa 25 Prozent Anteil am Index eine wesentliche Rolle.

Der Maximum Drawdown liegt auf 5 Jahre bei 22 Prozent. Wie bei einem Themenfonds üblich kann dieser jedoch auch höher ausfallen. Wer dies auf dem Schirm hat und an das Trendthema Clean Energy glaubt, ist hier jedoch absolut richtig aufgehoben.

Top-Performer Nummer zwei

Der Fonds, der nach dem ETF von iShares die beste Performance gebracht, kommt von Invesco. Es handelt sich um den Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF (WKN: A2PA3S). Der ETF investiert in Aktien, die einen hohen Umsatzanteil im Blockchain-Bereich haben. Fast 70 Prozent Wertzuwachs steht 2020 zu Buche.

In Anbetracht des heftigen Börseneinbruchs im März 2020, der speziellen Thematik des Fonds sowie der lediglich 54 Titel, die in dem Elwood Blockchain Global Equity Index enthalten sind, ist das ein vielversprechendes Ergebnis. Es handelt sich um einen IT-lastigen, globalen ETF, der sich zur Beimischung im Portfolio eignet. Der ETF hat langfristig attraktives Wachstumspotenzial, möglicherweise jedoch auch eine höhere Volatilität – so wie alle Themen-ETFs.

Top-Performer Nummer drei

Privatanleger, die Interesse an der Gaming-Branche haben, werden nicht um den VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETFs (WKN: A2PLDF) herumkommen. Er ist der einzige Gaming-ETF, der in Deutschland zugelassen ist. Im laufenden Jahr liegt seine Performance bei mehr als 60 Prozent.

Seit seiner Auflage in 2019 ist das Fondsvolumen auf 653 Millionen Euro angestiegen. Dass er in so kurzer Zeit ein derart großes Volumen aufbauen konnte, ist zwar kein Indiz für die zukünftige Entwicklung, aber es zeigt, dass viele Anleger der Gaming-Industrie sehr viel zutrauen.

Die fünf größten Positionen des ETFs sind:

Tencent Holdings: 7,71 Prozent

Sea Ltd.: 7,08 Prozent

NVIDIA: 7,00 Prozent

Bilibili Inc.: 6,96 Prozent

Advances Micro Devices (AMD): 6,87 Prozent

Europäische Unternehmen spielen in der Zusammensetzung mit ca. fünf Prozent eine untergeordnete Rolle. Dafür zeichnet sich der Fonds durch eine breite globale Diversifikation aus mit Schwerpunkt USA (32 Prozent) und Asien (ca. 59 Prozent). Zwar ist der Anteil der größten zehn Position mit 62,79 Prozent sehr groß, das liegt jedoch in der Natur der Branche, in der große Player in den vergangenen Jahren viele kleinere Unternehmen eingekauft haben.