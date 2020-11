Diese 3 renditestarken ETFs kosten weniger als 0,1 Prozent Gebühren

Diese 5 ETFs kosten weniger als 0,1 Prozent Gebühren

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (WKN: A0YEDG)

Dieser ETF nimmt in dieser Liste eine Sonderstellung ein. Denn es handelt sich gleichzeitig um den größten ETF der Welt gemessen am Fondsvolumen. 33 Milliarden Euro bringt der Fonds auf die Waage. Mit einer Gesamtkostenquote von lediglich 0,07 Prozent ist der ETF zudem sehr preisgünstig. Das 5-Sterne-Rating von extraETF.com unterstreicht die herausragende Qualität des Fonds. Seit seiner Auflage im Jahr 2010 hat der Fonds pro Jahr 14,4 Prozent Rendite erwirtschaftet.

Tipp: Hier finden Sie die günstigsten Anbieter für ETF-Sparpläne.

Invesco MSCI USA UCITS ETF (WKN: A0RGCQ)

Über eine 5-Sterne-Bewertung verfügt auch der Invesco MSCI USA UCITS ETF. Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des MSCI Total Return Net USA Index abzubilden. Dies ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance des US-Aktienmarktes messen soll. Dieser Referenz-Index umfasst 612 Unternehmen aus zehn Branchen.

Invesco bildet den Index synthetisch ab, verzichtet also darauf, die Aktien in physischer Form zu kaufen. Dies geht oftmals mit einem Kostenvorteil einher, den der Anbieter an seine Kunden weitergibt. Der Fonds kostet lediglich 0,05 Prozent pro Jahr. Auch die Wertentwicklung kann sich mehr als sehen lassen.

Amundi Prime Global UCITS ETF (WKN: A2PWMK)

Mit einer 5-Sterne-Bewertung kann dieser ETF leider nicht aufwarten. Er hat aktuell lediglich 2,5 Sterne. Das liegt vor allem daran, dass dieser ETF nur 2 Millionen Euro Fondsvermögen betreut. Das bedeutet: Der ETF ist sehr klein. Dementsprechend besteht eine latente Gefahr, dass der ETF für den Anbieter unrentabel wird und daher geschlossen werden muss. Oder alternativ mit einem anderen ETF verschmolzen wird.

Allerdings ist der ETF auch erst seit Anfang 2019 auf dem Markt. Der ETF kostet 0,05 Prozent und bildet den Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index ab. Die ist ein Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung von 23 entwickelten Länder repräsentiert. Auf Sicht von sechs Monaten hat der ETF mehr als 14 Prozent zugelegt.