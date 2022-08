Diese Aktien sind laut Analystenhaus Morningstar völlig überbewertet

Carl Zeiss Meditec

Mit der Carl Zeiss Meditec AG hat es ein deutsches Unternehmen weit nach oben auf die Liste der überbewerteten Aktien geschafft. Die Firma mit Sitz in Jena ist im Bereich Medizintechnik tätig und stellt unter anderem Instrumente zur Augenuntersuchung und medizinische Laser her. Der Aktienkurs liegt tagesaktuell bei 132,95 Euro. Laut Morningstar ist der Kurs damit fast doppelt so hoch wie der faire Wert – das Unternehmen hat ein Verhältnis von 1,97 erhalten. Das Risiko bezüglich Erträgen und Cashflow stuft Morningstar als hoch ein.