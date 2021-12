Diese drei ETFs würde ich 2022 nachkaufen – warum kein MSCI World ETF dabei ist

Kein ETF per se, aber im Hinblick auf die anhaltende Inflation würde ich weiter in ein Gold-ETP investieren. Gold ist traditionell ein Inflationsschutz. Wissen musst du aber auch, dass ein Investment in Gold auf lange Sicht nicht die größte Rendite bringt. Ich sehe es daher tatsächlich nur als sichere Anlagemöglichkeit und mache mir keine Hoffnungen, mit einem Gold-ETC demnächst ein Penthouse in New York kaufen zu können.

Ich sehe hier neben dem Investment in saubere Energien, die ich für essentiell wichtig erachte, vor allem die langfristige Entwicklung. Auf drei Jahre betrachtet hat der ETF um 156,31 Prozent Wert hinzugewonnen. Und ich bin mir sicher, dass er seinen diesjährigen Trend nicht auf längere Sicht fortsetzen wird. Denn Nachhaltigkeit ist und bleibt ein wichtiges Thema und das sehen sowohl Anlegerinnen und Anleger als auch immer mehr internationale Unternehmen so. Zu den im ETF enthaltenen Positionen gehören etwa Enphase Energy und Consolidated Edison aus den USA, aber auch europäische Unternehmen wie Vestas Wind Systems oder SSE.

Zwar hast du hier (fast) nur amerikanische Unternehmen und das mag durchaus erst mal abschreckend sein. Doch wahr ist eben auch, dass die größten und wertvollsten Unternehmen der Welt aktuell in den USA sitzen und der Markt somit auch gute – und recht sichere – Renditechancen bietet. Und so übertrifft die langfristige Kursentwicklung eben auch die des MSCI World.

Warum gilt Gold als Inflationsschutz? Die Reserven sind – wie bei allen Rohstoffen – begrenzt. Irgendwann ist einfach Schluss. Das bedeutet, dass das Edelmetall immer einen gewissen Sachwert hat – es ist unwahrscheinlich, dass es den je komplett verlieren wird. Dazu müsste schon die Nachfrage komplett einbrechen. Es ist eines der ältesten Zahlungsmittel der Welt und gilt immer noch als sehr wertvoll. Dazu kommt, dass sich der Goldpreis oft entgegengesetzt zum Aktienmarkt entwickelt – wenn also Aktien in den Keller rauschen, kann Gold das in deinem Portfolio zumindest teilweise abfedern.

Mit dem Invesco Physical Gold ETC (WKN: A1AA5X) investierst zu in ein Produkt, das darauf abzielt, die Performance des Goldpreises durch ein Investment in Goldbarren abzubilden. Die Fondsgröße liegt bei 12,34 Milliarden Euro und in den letzten drei Jahren hat sich der Wert um 44,41 Prozent gesteigert.