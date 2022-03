Diese ETFs stehen aktuell auf meiner Watchlist

Nicht nur in Mode, Technik oder Gaming gibt es regelmäßig neue Trends. Auch an der Börse lassen sich Hypes ausmachen. Manche flammen nur kurz auf, andere sind gekommen, um zu bleiben. An welchen Trends du in diesem Jahr nicht vorbeikommst – und welche ETFs jetzt auf meiner Watchlist stehen.

Zwei Jahre Coronakrise haben wir hinter uns und die Pandemie hat unser Leben als Gesellschaft bestimmt wie selten ein Ereignis zuvor. Auch die Finanzmärkte sind, insbesondere im ersten Coronajahr, nicht von der Krise verschont geblieben. Während manche Unternehmen durch- aus profitieren konnten, haben andere nicht überlebt und manch ein Anleger entsprechend gewonnen – oder verloren.

Dazu kommt die Inflation, die wir in dieser Höhe seit den frühen 90ern nicht mehr gesehen haben. Doch die Branche hat schon andere Krisen überstanden, sei es der Börsencrash von 1929 oder das Platzen der Dotcom-Blase zu Beginn des neuen Jahrtausends. Und auch Corona und Inflation wird der Börse auf lange Sicht keine größeren bleibenden Schäden zufügen.