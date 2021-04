Die Krypto-Plattform Coinbase strebt an die Börse. Parallel dazu kommen zwei neue Krypto-ETPs auf den deutschen Markt. Was Sie über die neuen Produkte wissen müssen.

Fast wöchentlich erreichen Kryptowerte wie der Bitcoin neue Allzeithochs, der positive News-Flow für Kryptowährungen reißt nicht ab. Am Mittwoch dieser Woche wurde ein Bitcoin auf der Plattform Bitstamp zeitweise bei 64.895 US-Dollar gehandelt. Die Cyber-Devise notierte auf Dollarbasis damit so hoch wie nie zuvor. Seit Beginn des Jahres befindet sich der Bitcoin in einem regelrechten Höhenflug. In dieser Zeit hat sich der Wert der Digitalwährung mehr als verdoppelt.

Der rasante Kurszuwachs dürfte von einem zunehmenden Interesse aus der Wirtschaft und von Investoren getrieben sein. So hat beispielsweise der Kreditkarten-Anbieter Mastercard angekündigt, sein Zahlungsnetzwerk für Kryptowährungen zu öffnen. Der Zahlungsdienstleister Paypal will ermöglichen, dass Kunden in den USA über die Paypal-Plattform Bitcoin und andere Cyber-Devisen kaufen, verkaufen und aufbewahren können. Und der Elektro-Pionier Tesla hat Anfang Februar den Kauf von 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin gepumpt und ermöglicht nun auch den Kauf seiner Fahrzeuge mit der Kryptowährung.

Die jüngste Rally des Bitcoin dürfte aber auch im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang von Coinbase stehen, einer großen Krypto-Handelsplattform aus den USA. An der New Yorker Technologiebörse Nasdaq strebt Coinbase diesen Mittwoch mit einem sogenannten Direct Listing aufs Börsenparkett. Gemessen am Referenzpreis der Aktien wird Coinbase mit rund 68 Milliarden Dollar bewertet. Analysten trauen Coinbase sogar eine Bewertung von 100 Milliarden Dollar zu.