Diese sechs Krypto-ETPs lassen sich über Scalable Broker handeln

Krypto-ETPs als Alternative

Wer Bitcoin & Co. nicht über spezielle Krypto-Börsen handeln und in einem Wallet verwahren lassen möchte, dem bietet Justtrade * als bisher einziger Online-Broker den direkten Handel mit Kryptowährungen an. Der Kryptohandel erfolgt dort analog zum Wertpapierhandel direkt über eine Browser-Anwendung über den Desktop oder in der App. Auf der Liste der handelbaren Kryptowährungen stehen: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple und Bitcoin Cash.

Alternativ können Anleger natürlich auch auf Krypto-ETPs zurückgreifen, also Exchange Traded Products. Diese lassen sich in Wertpapierdepots von Brokern verwahren und handeln. Dies ist zum Beispiel im Scalable Broker möglich. Dort können die Krypto-ETPs genauso wie Aktien und ETFs gehandelt werden – und zwar an den Börsen Gettex oder Xetra. Es handelt sich dabei um Wertpapiere, die den Wertverlauf von Kryptowährungen abbilden. Das heißt man investiert passiv – wie bei ETFs. Allerdings müssen Anleger dabei beachten, dass es ein sogenanntes Emittentenrisiko gibt.

Insgesamt gibt es aktuell sechs Produkte, die über Scalable Broker handelbar sind. Allesamt sind ab 25 Euro sparplanfähig. Zum Teil sind die ETPs besichert, bei einem Produkt ist theoretisch sogar die Auslieferung möglich. In der folgenden Tabelle erhalten Sie eine Übersicht.