Diese Themen-ETFs kannst du deinem Portfolio jetzt beimischen

Themen-ETFs gibt es in immer größerer Vielfalt – zu jedem nur denkbaren Thema von Gesundheit über Ernährung bis zu Mobilität. Welche derzeit besonders spannend sind, hat unser Gründer Markus Jordan im Handelsblatt Today-Podcast erzählt.

Beim ETF-Investment gilt natürlich immer: Anlegerinnen und Anleger sollten möglichst breit streuen, ihr Vermögen also nicht nur in einige wenige Branchen stecken – zu groß hier das Klumpenrisiko. Der Großteil deines Portfolios sollte also ein ETF wie etwa der FTSE All World ausmachen, mit dem du in über 3900 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern investierst, die in vielen verschiedenen Branchen tätig sind. So minimierst du dein Verlustrisiko.