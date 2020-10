Diesen Zukunfts-ETF gibt es aktuell zum Schnäppchenpreis

ASEAN-Region stark gefragt

Wie der Experte betont, haben viele Länder Asiens ihre wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit in den vergangenen Jahren verbessert. Auch haben die Investitionen in Infrastruktur zugenommen, was das BIP-Wachstum und ausländische Direktinvestitionen begünstigt habe.

„Unserer Ansicht nach werden ASEAN-Aktien davon profitieren, wenn Unternehmen weiterhin Produktionskapazitäten in die Region verlagern, um ihre Lieferketten zu diversifizieren. Dabei bevorzugen wir Unternehmen mit anpassungsfähigen Geschäftsmodellen, solidem Management, starken Bilanzen und widerstandsfähigen Kapitalstrukturen“, so SooHai Lim abschließend.

Tipp: Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen über das Investieren in Emerging Markets.

Zukunfts-ETF zum Schnäppchenpreis

Um in die aufstrebenden Regionen Asiens zu investieren und von deren Zukunftsaussichten zu profitieren, können sich Anleger den Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF (WKN: A2H58R) näher ansehen. Dieser Zukunfts- ETF bündelt asiatische Titel aus Schwellenländern mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung. Mit dabei sind Alibaba, Tencent, aber auch Taiwan Semiconductor oder Samsung.

Die beiden wichtigsten Branchen mit einem Portfolioanteil von etwas mehr als zwanzig Prozent sind zyklische Konsumgüter und die IT-Branche. 2020 legte der ETF bislang um 3,3 Prozent zu. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,2 Prozent.