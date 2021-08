Dieser neue Emerging-Markets-ETF von WisdomTree hat eine Besonderheit

WisdomTree macht den Zugang zum XSOE nun auch europäischen Investoren möglich. In den USA ist er bereits eine erfolgreiche 4,8 Milliarden US-Dollar schwere Strategie, die 2014 an der NYSE Arca notiert wurde. Der WisdomTree Emerging Markets Ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF mit ESG-Ansatz ergänzt die WisdomTree Strategien, die staatliche Unternehmen ausschließen. Diese verwalten ein Vermögen von 5,8 Milliarden US-Dollar.

Schwellenländerindizes ohne Staatsbetriebe

Aneeka Gupta, Director, Research, WisdomTree: „Der Einfluss, den der Staat auf staatliche Unternehmen ausübt, kann mit der Zeit sehr große, aber recht ineffiziente Unternehmen hervorbringen. Er kann das langfristige Wachstumspotenzial dieser Unternehmen in den jeweiligen Schwellenländern stagnieren lassen. Zahlreiche vorhandene Schwellenländerindizes setzen sich aus Staatsbetrieben zusammen und erhöhen das Risiko der Investoren, das diese mit ihren Engagements in Schwellenländern eingehen. Staatsbetriebe sind tendenziell stärker in Branchen der „Old Economy“ vertreten. Es handelt sich bei ihnen zudem generell um weniger dynamische und innovative Unternehmen als solche in den florierenden Branchen der „New Economy“. Unseren Erwartungen zufolge wird das Wachstum in Schwellenländern aus den innovativen Teilen des Markts und von Unternehmen mit guten Fundamentaldaten angetrieben – zwei Bereiche, in denen nicht-staatliche Unternehmen in Schwellenländern einen klaren Vorteil haben.“

Der XSOE bietet nicht nur ein ausgeprägtes Schwellenländer-Exposure, indem er staatliche Unternehmen meidet und über ein ESG-Screening verfügt. Er bietet außerdem eine Übergewichtung in Branchen der „New Economy“. Dazu zählt etwa die Informationstechnologie, zyklische Konsumgüter und Kommunikationsdienste. Diese Branchen haben deutlich zu den Erträgen in Schwellenländern und dem allgemeinen Wachstum des Markts beigetragen. Dies steht im Gegensatz zu den eher herkömmlichen Sektoren der „Old Economy“, wie Energie und Finanzen, die Marktanteile verloren haben und bei denen es sich weiterhin um die größten Sektoren mit staatlichen Unternehmen handelt.

WisdomTree XSOE: Jetzt in Schwellenländer investieren

Seit 31. Dezember 2007 haben nicht-staatliche Unternehmen in Schwellenländern deutlich besser abgeschnitten als staatliche und sie um 93,85 Prozent outperformt. Schwellenländer konnten sich gut von dem Markteinbruch 2020 erholen. In diesem Zeitraum schnitten nicht-staatliche Unternehmen um über 28,7 Prozent besser ab als ihre staatlichen Pendants. Derzeit wirken ein schwacher US-Dollar, eine steigende Inflation, attraktive Bewertungen und höhere Rohstoffpreise unterstützend auf Investments in Schwellenländern.

Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree, kommentiert: „XSOE ist der erste Fonds seiner Art in Europa, der ein gezieltes Exposure in Unternehmen aus Schwellenländern bietet, an denen der Staat weniger als 20 Prozent beteiligt ist. Dies zeigt, dass sich WisdomTree auf die Bereitstellung von einzigartigem Exposure fokussiert. Wir werden unser differenziertes und innovatives Produktangebot auch weiterhin ausbauen. Wie bei allen unseren UCITS Aktien-ETFs, welche die proprietären WisdomTree-Indizes nachbilden, haben wir auch bei XSOE einen ESG-Filter hinzugefügt. Wir glauben, dass dies die Attraktivität von XSOE, einer bereits erfolgreichen Strategie in den USA, bei europäischen Anlegern erhöhen wird, die sich zunehmend auf ESG konzentrieren.“