Dieses neue Gesetz gibt dem Krypto-Boom weiteren Schub

Der Krypto-Boom kommt wieder in Schwung. Bitcoin & Co. haben kurstechnisch wieder Rückenwind. Nun sorgt auch ein neues Gesetz für positive Signale. Institutionelle Anleger haben nun größere Freiheiten, in Kryptowährungen zu investieren.

Spezialfonds dürfen nun bis zu 20 Prozent in Kryptowährungen investieren. Nach dem Fondsstandortgesetz, das vor wenigen Tagen in Kraft getreten ist, stehen institutionellen Fonds in Deutschland mehr Möglichkeiten offen, den aktuellen Krypto-Boom für sich zu nutzen. Dadurch wird der Weg für eine breitere Akzeptanz von Bitcoin und anderen Krypto-Vermögenswerten durch Pensionsfonds und Versicherer in Deutschland geebnet.

„Die deutschen Regulierungsbehörden verfolgen einen pragmatischen und vorausschauenden Ansatz. Sie haben erkannt, dass digitale Vermögenswerte auf dem Vormarsch sind und sich zu einem wichtigen Sektor für viele Anleger entwickelt haben“, sagt Bradley Duke, CEO der ETC Group. Bei der ETC Group handelt es sich um einen der führenden europäischen Anbieter von Krypto-ETCs, welche über die HANetf-Plattform vertrieben werden.