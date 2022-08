Digitale Vermögensverwaltung: Diese Vorteile von Robo-Advisors solltest du kennen

Die digitale Vermögensverwaltung wird immer beliebter. Doch was hat es mit den sogenannten Robo-Advisors auf sich? Ich erkläre dir die wesentlichen Aspekte dieser modernen Form der Geldanlage – und warum immer mehr Anleger auf sie setzen.

Zugegeben: So ganz neu sind Robo-Advisors, also digitale Vermögensverwalter, nicht. Die ersten digitalen Vermögensverwalter nahmen 2008 in den USA ihren Betrieb auf. Über Großbritannien kam der Trend nach Deutschland. Vor allem die Pioniere im Bereich der digitalen Vermögensverwaltung lassen sich unter dem Begriff der Robo-Advisors bzw. Robo-Berater bündeln. Diese Vorkämpfer im Bereich der Online-Vermögensverwaltung bieten Kunden in der Regel vorgefertigte, statische Musterlösungen auf Basis von ETFs an.

Mit Hilfe von Fragebögen, die sich online ausfüllen lassen, werden Kunden unterstützt, die für sie geeignete Lösung auszuwählen. Die jeweiligen Portfolios kommen in der Regel in unterschiedlichen Risikoausprägungen daher und werden vom Anbieter in regelmäßigen Abständen an die ursprünglich festgelegte Gewichtung angepasst (Rebalancing).