Digitales Lernen – diesen ETF gibt es für den künftigen Billionen-Markt

Spätestens seit Beginn der Coronakrise zeigt sich deutlich, dass die Digitalisierung im schulischen Umfeld dringend nötig ist. Digitales Lernen liegt voll im Trend – und wird laut Experten in den kommenden Jahren ein billionenschwerer Markt.

Lernen mithilfe von digitalen Tools, Unterricht per Videokonferenz, Versenden von Nachrichten innerhalb der Schulklasse per Messenger oder E-Mail – all das wird zukünftig vermehrt genutzt werden. Das wiederum führt dazu, dass Schüler Hard- und Software benötigen. Vor den Unternehmen, die in diesen Bereichen tätig sind, liegt aller Voraussicht nach viel Arbeit. Und damit höhere Umsätze.

Die Ausgaben im Bereich Bildung und Weiterbildung werden bis 2030 voraussichtlich zehn Billionen US-Dollar erreichen, wie das Marktforschungsunternehmen HolonIQ errechnet hat. Zeit für Anleger, Bildungs- und Digitalisierungs-ETFs fürs Portfolio in Betracht zu ziehen.