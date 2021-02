Diversifikation statt Konzentration – selektiver Investmentansatz ist gefordert

Auch wenn Konzentration zuletzt häufig die Nase vorne hatte, führt kein Weg an Diversifikation vorbei. Ziel sollte also ein breit gestreutes Portfolio sein.

Die jüngsten Entwicklungen an den globalen Märkten könnten Zweifel an einigen Grundregeln der klassischen Finanztheorie geweckt haben – vor allem an der Annahme, dass durch einen Mix unterschiedlichster Anlageklassen das Risiko eines Portfolios entscheidend reduziert werden kann. „Konzentrierte Portfolios – mit Schwerpunkten zum Beispiel in Wachstums- oder Tech-Werten, den USA und zunehmend auch China – haben zuletzt besser performt als diversifizierte Strategien,“ sagt Arnab Das, Global Market Strategist, EMEA, bei Invesco. Wie sich an der Outperformance von Schwellenländeranleihen gegenüber Schwellenländeraktien zeige, hätten die risikoreichsten Teilklassen bei einer deutlich höheren Volatilität oft geringere Erträge geliefert. In vielen Fällen hätten diversifizierte Strategien dadurch niedrigere Renditen erzielt, aber das Risiko erhöht.