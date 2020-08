Dividende – mit diesen ETFs investieren Sie in starke Dividenden-Aktien

Viele Anleger achten oft nur auf die Höhe der Ausschüttungen. Was sonst noch wichtig ist, um langfristig hohe Renditen zu kassieren.

Zu Jahresbeginn prognostizierte die Fondsgesellschaft Janus Henderson Investors für 2020 noch weltweite Dividenden-Ausschüttungen in Höhe von 1,48 Billionen US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr wäre das ein Zuwachs von 3,9 Prozent gewesen. Doch dann kam die Coronakrise. Der Lockdown bescherte vielen Unternehmen rund um den Globus Umsatzeinbrüche in Rekordhöhe. Viele Konzerne mussten ihre Dividende senken oder gar vollständig streichen. Dies betraf auch viele deutsche Unternehmen, unter anderem Weltkonzerne wie Adidas, Daimler, Allianz und BMW.

Bei der Mehrheit der börsennotierten Unternehmen in Dax, MDax, SDax und TecDax ist die Dividendenrendite jedoch sogar gestiegen oder zumindest stabil geblieben. Dazu trugen teilweise die gesunkenen Aktienkurse bei. Denn: Wenn der Aktienkurs eines Unternehmens fällt, die Dividende jedoch gleich bleibt, erhöht sich damit die Dividendenrendite – und damit auch der prozentuale Anteil der Dividende an der Gesamtrendite. So trägt die Dividende laut einer Allianz-Studie bei einem Investment in den MSCI Europe durchschnittlich rund 38 Prozent zur Gesamtrendite bei. In anderen Regionen liegt der Anteil bei rund einem Drittel.