DKB erweitert ETF-Sparpläne und ändert Handelsplatz

Unter den 72 neuen ETFs finden sich auch einige interessante Themen-ETFs:

HANetf HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF (WKN: A2JR0H)

HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF (WKN: A2PPQ0)

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (WKN: A2H5GK)

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (WKN: A1191S)

Alle neuen ETFs sind für die pauschale Gebühr von 1,50 € pro Sparplanausführung erhältlich. Das Angebot an Aktions-ETFs (reduzierte Gebühr von 0,49 €) bleibt wie gehabt bestehen.

Tipp: Über unsere ETF-Suche finden Sie das aktualisierte Sparplanangebot der DKB.

DKB ändert Handelsplatz

Des Weiteren wurde der Handelsplatz für die Ausführung der ETF-Sparpläne von Quotrix auf Tradegate verlagert. Der Handel findet nun zwischen 12:00 und 12:30 Uhr am jeweiligen Ausführungstag statt.

Tradegate ist, gemessen am Handelsvolumen, einer der größten Handelsplätze in Deutschland. Die Plattform bündelt eine Vielzahl von Kauf- und Verkaufsaufträgen, bietet also hohe Liquidität. Das ermöglicht vergleichsweise faire Preise. Je mehr Handelsaktivität in einem Wertpapier, desto enger ist in der Regel die Spanne zwischen An- und Verkaufskursen (Spread).