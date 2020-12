Drei ETFs, die in der nächsten Korrektur ein klarer Kauf sind

Die Börse läuft trotz neuer Lockdowns unbeirrt weiter. Dennoch lauern etliche Gefahren am Markt, die zu einer heftigen Korrektur führen können. Diese ETFs sollten Sie für diesen Fall auf der Watchlist haben.

Verschärfte Lockdowns, steigende Corona-Fallzahlen, Ausweitungen der EZB-Rettungsgelder – und die Börsen scheint es wenig bis gar nicht zu kümmern. Während die Lockdowns die Weltwirtschaft an den Rand des Abgrunds brachten und wirtschaftlich betrachtet bis heute nachwirken, sind die Börsen relativ guter Dinge.

Doch viele Anleger sorgen sich davor, dass sich Geschichte wiederholt. Die latente Gefahr einer weiteren Korrektur an den Märkten ist damit noch lange nicht vom Tisch: Inzwischen ambitionierte Bewertungen am Aktienmarkt sprechen für einen Rücksetzer. Hinzu kommen Risiken, die noch immer bestehen, wie beispielsweise die Gefahr von Kreditausfällen am Immobilienmarkt oder Pleiten von sogenannten Zombie-Unternehmen nach Ende der staatlichen Stützungsmaßnahmen.

Egal, ob der Crash kommt oder nicht: Wir haben drei ETFs gesammelt, die nach einem Kursrücksetzer unbedingt kaufenswert sind.