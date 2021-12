Drei Gründe für ein Investment in die Digitale Zahlungswirtschaft

Die weltweite Digitalisierung führt zu einem enormen Wachstum von digitalen Zahlungen, digitalen Währungen und digitalen Geldbörsen. Diese Entwicklung beschäftigt nicht nur Akteure, die bereits in diesen Sektoren aktiv sind, sondern auch Zukunftspioniere, die innovative Lösungen für die Digitale Zahlungswirtschaft von morgen anbieten.

Der Übergang zum digitalen Zahlungsverkehr ist ein breit angelegter, langfristiger und vor allem globaler Trend. Er entwickelt sich in rasantem Tempo, und im Gegensatz zu vielen säkularen Trends der Vergangenheit sind es in diesem Fall eher die Schwellenländer als die westlichen Industrieländer, die Innovation und Wachstum vorantreiben. Ein Investment in die neue digitale Zahlungswirtschaft birgt zudem einen defensiven Charakter – denn in jedem Land der Welt und in jeder Phase des Konjunkturzyklus verdrängen digitale Transaktionen traditionelle Zahlungsmittel und Bargeld.

Unbeeinträchtigt von Einschränkungsmaßnahmen durch die Pandemie bleiben die Wachstumstreiber dieser Branche beständig und profitieren mitunter von der raschen Einführung digitaler Geldbörsen bis hin zum Anstieg des elektronischen Handels. Fünf Unternehmen aus fünf Subsektoren nehmen hier eine führende Rolle ein: