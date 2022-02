Drohende Eskalation des Ukraine-Konflikts: Was bedeutet das für die Börsen?

Russische Börse bricht ein

Auch für die Finanzmärkte wäre ein Krieg verheerend. Derzeit kämpfen sie bereits mit Inflation, Crashangst und den Auswirkungen der Coronakrise. Was eine Eskalation es Ukrainekonflikts bedeuten würde, lässt sich nur vermuten.

Als Russland im Januar mit seinen Truppen bis an die Grenze der Ukraine vorgedrungen ist, hatte das zumindest an der russischen Börse gravierende Folgen. Der Januar 2022 lief so schlecht wie lange nicht – der Leitindex RTS brach um 9,4 Prozent ein, der MOEX um 6,3 Prozent. Die Nervosität der Anleger und Anlegerinnen sei größer als die Renditechancen bei Öl, Gas und Metallen, so Elbek Dalimow, Analyst der Analgegesellschaft Aton, gegenüber der FAZ. Die Angst vor einem Krieg könnte diesen Trend verstärken auch auf mittelfristige Sicht. Zu den großen Verlieren würden dann neben Tech-Firmen auch die Aktien von russischen Banken zählen, die im Falle eines Krieges mit hohen Strafen belegt würden.

Kann die Eskalation verhindert werden, wird sich laut Experten von Morgan Stanley der russische Finanzmarkt auch schnell wieder erholen – Zuwächse von bis zu 79 Prozent halten sie für möglich.

Talfahrt an der Wall Street

Auch in den USA haben die Märkte auf den Konflikt reagiert. Zum Ende der vergangenen Woche sind die Kurse stark gefallen, auch aufgrund der hohen Inflation und den kommenden Zinserhöhungen. Anlegerinnen und Anleger setzten vermehrt auf Staatsanleihen oder Währungen wie den US-Dollar oder den japanischen Yen. Sie gelten als relativ krisensicher.

Der Dow Jones Industrial etwa verlor am Freitag 1,43 Prozent, der S&P 500 musste Einbußen von 1,9 Prozent verkraften. Der Nasdaq verlor sogar 3,07 Prozent. Da die Regierung um Joe Biden von einer hohen Kriegswahrscheinlichkeit auszugehen scheint, reagierten Anlegerinnen und Anleger vermehrt mit Verkäufen.