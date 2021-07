DWS legt Xtrackers Green Bond ETFs für „grüne“ Unternehmensanleihen auf

Grüne Unternehmensanleihen sind am Kommen. Die DWS legt mit zwei Green Bond ETFs nach. Es gibt sie sowohl in Euro als auch in US-Dollar.

Die DWS hat zwei Xtrackers-ETFs aufgelegt, die erstmals einen Zugang zu dem schnell wachsenden Markt für „grüne“ Unternehmensanleihen bieten. Bisher haben „grüne“ UCITS-ETFs vor allem den breiten Markt an „grünen“ Anleihen abgedeckt und somit einen substanziellen Teil des verwalteten Vermögens in Schuldtitel von Staaten und supranationalen Organisationen investiert. Nun können sich Anleger über die neuen Xtrackers-ETFs erstmals speziell an dem Markt für „grüne“ Unternehmensanleihen beteiligen. Die Emittenten „grüner“ Anleihen verpflichten sich, das durch die Ausgabe eingesammelte Kapital zur Finanzierung von nachhaltigen Projekten etwa zum Umwelt-und Klimaschutz zu verwenden.