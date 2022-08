Edelmetall Silber: Warum die Stimmung am Markt gerade dreht

Der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC hatte bei Silber-Futures eine Überraschung parat: Große Terminspekulanten (Non-Commercials) waren erstmals seit Mai 2019 per Saldo pessimistisch gestimmt.

Dies ist immer dann der Fall, wenn die Zahl der short positionierten Futures höher als das Long-Engagement ausfällt. Eine solche Situation wird als Netto-Short-Position (Pessimismus überwiegt) bezeichnet und bringt ein negatives Marktsentiment zum Ausdruck, schließlich sind dann am Terminmarkt von der jeweiligen Gruppe von Marktakteuren mehr Wetten auf einen sinkenden als auf einen steigenden Silberpreis platziert. Bei Silber waren die Großspekulanten in der Vergangenheit ausgesprochen selten netto short. In den vergangenen zehn Jahren war dies lediglich an 32 Handelstagen der Fall.