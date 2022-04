Eigenheim: Lohnt sich der Kauf einer Immobilie noch?

Soll ich 2022 noch eine Immobilie kaufen?

Die Preisanstiege in deutschen Metropolregionen sind seit Jahren phänomenal, teilweise sogar stärker als bei dem einen oder anderen ETF. Doch kann das noch so weitergehen? Thomas Brummer meint: Ja, warum nicht? In seinem Kommentar zeigt er, weshalb er in absehbarer Zukunft mit weiter steigenden Immobilienpreisen in deutschen Großstädten rechnet.

Timo Baudzus ist hier skeptischer eingestellt. In Immobilien würde er im Jahr 2022 nicht mehr investieren, viel zu heiß gelaufen. Lies auf den folgenden beiden Seiten, was jetzt für und gegen einen Imm...