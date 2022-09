Eignen sich Immobilien noch als Kapitalanlage und Inflationsschutz?

Redaktion

6. September 2022 Deshalb solltest du die Finger von offenen Immobilienfonds lassen

Seit über 60 Jahren sind offene Immobilienfonds ein sehr populäres Anlageprodukt in Deutschland. In den USA und Großbritannien sind solche Produkte gar nicht für den Vertrieb an Privatanleger zugelassen. Zum Schutz der Verbraucher.