Das Angebot an ETFs wird immer breiter. Manchmal erscheinen neue Produkte günstiger. Wann lohnt sich ein ETF-Wechsel?

ETFs werden immer beliebter – das führt logischerweise dazu, dass auch die durchschnittlichen Gesamtkosten (TER) stetig sinken. Das gestiegene Anlagevolumen in Kombination mit dem intensiven Wettbewerb zwischen den einzelnen ETF-Anbietern treibt den Preiskampf an. Mittlerweile können Anleger bereits mit einer TER von nur 0,12 Prozent in einen SPDR MSCI-World-ETF investieren.

Mich erreicht in letzter Zeit immer öfter die Frage, ob sich denn aufgrund dieser Entwicklung ein Wechsel des ETFs lohnt. Was zunächst einmal nach einer klaren Angelegenheit klingt, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ein ETF-Wechsel bringt nämlich auch Nachteile mit sich.